Игрок махачкалинского «Динамо» прямо во время матча со «Спартаком» стал отцом

Игрок махачкалинского «Динамо» Никита Глушков прямо во время матча его клуба против московского «Спартака» (1:0) в Кубке России стал отцом. У него родилась двойня, рассказал сначала комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, а затем и тренер динамовцев Хасанби Биджиев.

«Всех поздравляю с победой. Давайте поздравим и Никиту Глушкова, во время матча он стал папой», - сказал Биджиев телеканалу «Матч ТВ».

Больше подробностей о виктории «Динамо» в Кубке России – в нашем отчёте. Напомним, что этот матч прервал затяжную серию «Спартака» не только без поражений в официальных матчах, но и без пропущенных голов.