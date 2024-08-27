Семшов: «Волк – сильный вратарь, он мне нравится»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил викторию махачкалинского «Динамо» над московским «Спартаком». Махачкалинцы в рамках Кубка России на третьем туре группового этапа минимально обыграли «красно-белых» на их же поле.

«В первом тайме был вязкий футбол, но ребята из Махачкалы выстояли. Из обороны «Спартак» с трудом выходил. Во втором тайме «красно-белые» добавили, «Динамо» пришлось обороняться. Пару классных сейвов сделал Давид Волк, он мне нравится. Сильный вратарь, молодец!», - приводит слова Семшова телеканал «Матч ТВ».

Больше подробностей о сенсационном матче – здесь. А здесь список тех игроков, которые, увы, подвели вечером вторника «Спартак» и его многочисленных болельщиков.