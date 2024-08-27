Три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке России

Выставили оценки игрокам Деяна Станковича

Конечно, сегодня «Спартак» съел Давид Волк. Тонна сейвов и добытый ноль в Москве стали определяющим фактором. У «красно-белых» впечатлил дебют Абены, старался Маркиньос, неплохо вошли в игру Барко и Угальде, создавшие основную остроту после перерыва. «Спартак» наиграл даже на победу, но сегодня уступил голкиперу. Так бывает.

А кто же плохо сыграл против махачкалинского «Динамо»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Спасибо Деяну Станковичу, серб в перерыве составил нам анти-рейтинг, чётко ударив по тем позициям, которые проваливались. Точнее, по футболистам, потому что даже понять позицию Игнатова не получилось.

Михаил потерялся где-то между полузащитой и нападением, отдав всего шесть точных передач. Ни одного удара, обострения или хорошего открывания. Заменён в перерыве.

ВИЛЛИАН ЖОЗЕ – 3,5. Чуть чаще замечали мы у мяча Виллиана Жозе, но пользы столько же. Ноль. Да и то, пасы на бразильца шли из-за слабости креативной зоны. А мощный форвард никак эти забросы не трансформировал в скидки и обостряющие передачи.

Проиграл единоборства пять раз из восьми, дважды сумел пробить со «второго этажа», но очень слабо и неопасно. Тяжело пока выглядит Виллиан – нулевая резкость, слабая прыгучесть. Не доигрывать ли он приехал?

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,0. А вот и главный антигерой, у которого ничего не получилось сегодня. Да, пенальти сильно «натянут», но Хлусевич действительно фолил. Действительно упустил Гаджиева и привёз пенальти. Ещё дважды далее его проходил на дриблинге Абакар.

Очень сильно проседал левый фланг обороны, замена в перерыве читалась. Не пошли и подключения в атаку – при высоких позиционных наступлениях Хлусевич становился вингером, но то навешивал в никуда (два раза), то бил сильно выше ворот.