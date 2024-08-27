Без Даку и Вады «Рубин» разобрался с «Факелом» в Воронеже

«Факел» и «Рубин» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч третьего тура группового этапа состоялся 27 августа на стадионе «Центральный».

Воронежский «Факел» в прошедшие выходные знатно поднял себе настроение, наконец победив в новом сезоне РПЛ. В многом неожиданным получил успех в игре с «Оренбургом», от того и более приятным. Но вот ростер у Дмитрия Пятибратова небольшой, в приоритете конечно же выправление ситуации в чемпионате, поэтому на кубковую игру много сил и эмоций не осталось.

Соперник тоже поберёг лучших – Мирлинд Даку даже в заявку не попал, Валентин Вада травмирован, Иву на всякий случай был на замене. А молодёжь и резервисты просто бодались. Очень много борьбы, очень много угловых ударов, фолов. Расчёт был исключительно на стандарты и на забросы. С одной стороны старался мощный Аппаев, с другой – быстрый Шабанхаджай.

Довольно равная игра, команды забирали себе по отрезку, но ничем особо интересным публику не баловали. И вот, когда уже собирались все на перерыв, случился гол. Длинным забросом Ашурматов нашёл Кузнецова на правом фланге. Даниил же просочился в штрафную площадь мимо двух защитников и пробил с острого угла. Беленов справился, однако Кузнецов первым подоспел на добивание, протолкнув-таки мяч в сетку – 0:1.

Но проигрывать «Факел» совсем не хотел. Сразу после перерыва Пятибратов выпустил Божина и Селе, сняв с игры инертных Сенхаджи и Якимова. Из раздевалки воронежцы вышли воодушевлёнными, на кураже провели пару быстрых атак. Но ошибок в последней фазе хватало, а оборона «Рубина» выглядела уверенно. Рахимов после часа игры ещё выпустил Иву и совсем засушил атакующую активность хозяев.

«Факел» расстроился, потух, а в концовке ещё и получил второй мяч. Рахмоналиев на левом краю мяч выцарапал, увидел забегание Шабанхаджая и выдал своевременный заброс. Дардан обыграл Мастерного, вошёл в штрафную площадь и аккуратным ударом в «домик» Беленову сделал счёт 0:2. Вопросы по результату отвалились сразу.

Побеждает «Рубин» в Воронеже и экономит силы лидеров перед «Спартаком», с которым играть уже в эту субботу.