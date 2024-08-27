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День сенсаций в Кубке России: «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо»

27 Августа 2024 • 21:30 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:1
Динамо Махачкала

«Спартак» и «Динамо» Махачкала сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч третьего тура группового этапа состоялся 27 августа на стадионе «Лукойл Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва0:1Динамо Махачкала
  14'Агаларов Гамид (0:1)
Селихов АлександрЧернов НикитаХлусевич Даниил 46' (Денисов Даниил ( 46') Игнатов Михаил Александрович 46' (Угальде Манфред ( 46') Пруцев ДанилЗобнин Роман  16' 70' (Мелёшин Павел ( 70') МаркиньосВиллиан Жозе 46' (Барко Эсекьель ( 46') Зиньковский АнтонЗорин Даниил 64' (Мартинс Кристофер ( 64') Абена Миенти
Запасные: Умяров НаильМаксименко АлександрБонгонда ТеоБабич СрджанДовбня АлександрЛитвинов Руслан
Волк ДавидАлибеков МуталипПальцев ВалентинШумахов ИдарСундуков Темиркан  61'Глушков НикитаМрезигуе Хуссем  30' 68' (Ангбан Викторьен ( 68') Сандрачук Александр 77' (Джапо Ян ( 77') Агаларов Гамид 54' (Зинович Кирилл ( 54') Гаджиев Абакар  44' 54' (Магомедов Ражаб ( 54') Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 68' (Крачковский Антон ( 68')
Запасные: Гаджиев ШамильКирш ИльяСердеров СердерЮсупов ЗалимханКовачевич ВладанМагомадов Чингиз
27 августа. Стадион "Лукойл Арена" (Москва).
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После ничьей в Санкт-Петербурге московский «Спартак» проводил домашний матч в Кубке России. Времени от игры против «Зенита» прошло совсем чуть-чуть, поэтому никто не ожидал основного состава от Деяна Станковича. Серб сделал ставку на тех, кто в РПЛ почти не задействован: Виллиан Жозе, Маркиньос, Зиньковский, Игнатов, Зорин – никто из них против «Зенита» не устал. А ещё за «Спартак» дебютировал Абена.

Как раз суринамцу и пришлось активничать на первых минутах, забросы летели в сторону Гамида Агаларова регулярно. «Спартак» начал матч вяло, за что и поплатился. Правда, поплатился довольно спорным пенальти. Абакар Гаджиев прокинул мяч задолго до штрафной площади, контакт с Хлусевичем был, упал игрок «Динамо» уже в нужном месте. Затянулся просмотр повтора, к монитору сходил сам Машлякевич и вернулся с решением – пенальти.

К «точке» подошёл Гамид Агаларов, пробивший без нервов. Чётко упаковал мяч в «шестёрку», а Селихов улетел в другой угол – 0:1. Счёт довольно неожиданный, но удерживало его «Динамо» уверенно. Маркиньос только считал фолы на себе, Зобнин фолил и терял мячи, а Виллиан растворился. После потери Пруцева махачкалинцы могли и второй мяч забить, но с ударом Гамида Агаларова Селихов в этот раз справился.

Стерильное владение «красно-белым» ничего не давало, только нарабатывали статистику. Станкович же бушевал на бровке, игре его явно не устраивала. Проигрывать серб не хотел, уже после перерыва он выпустил Барко, Денисова и Угальде. Началась бомбардировка ворот Волка – как раз свежий Барко и Маркиньос стреляли со средней дистанции, Абена пробил после очередной подачи от угла поля. Но Давид справлялся, а вот оборона «Динамо» начинала трещать.

После очень активного отрезка от «Спартака» игра затихла. «Красно-белые» владели мячом 80% игрового времени, но скоростей не хватало. Решающий штурм они оставили на финал матча, когда совсем прижали «Динамо» к воротам. После подачи справа Абена бил по науке – с отскоком от газона. Но Волк сложился и по-настоящему спас, достав мяч у перекладины. А в компенсированное время ещё выудил плотный удар Угальде, став главным героем матча.

Так и не сумели «красно-белые» пробить Давида, проиграв первый матч на групповом этапе Кубка России. «Зенит» уступил по пенальти, «Спартак» – в основное время, вот такой день выдался на групповом этапе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Махачкала

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Комментарии (2) Все комментарии
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CELTIC FROST
27 Августа 2024 в 22:49
П шик - 2.
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Bathet30
27 Августа 2024 в 21:42
Бестолковый нападающий бразильский как всегда завалил первый тайм. Его палкой надо ганять на базе, что бы начал бегать, а не ползать по полю. Весь первый тайм играли в меньшенстве. Хлусевич как всегда бесполезен в обороне. Игроки Динамо больше по ногам лупили чем играли. Двигаемся дальше. Надеюсь больше не увидеть в составе этого жирного нападающего.
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