День сенсаций в Кубке России: «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» Махачкала сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч третьего тура группового этапа состоялся 27 августа на стадионе «Лукойл Арена».

После ничьей в Санкт-Петербурге московский «Спартак» проводил домашний матч в Кубке России. Времени от игры против «Зенита» прошло совсем чуть-чуть, поэтому никто не ожидал основного состава от Деяна Станковича. Серб сделал ставку на тех, кто в РПЛ почти не задействован: Виллиан Жозе, Маркиньос, Зиньковский, Игнатов, Зорин – никто из них против «Зенита» не устал. А ещё за «Спартак» дебютировал Абена.

Как раз суринамцу и пришлось активничать на первых минутах, забросы летели в сторону Гамида Агаларова регулярно. «Спартак» начал матч вяло, за что и поплатился. Правда, поплатился довольно спорным пенальти. Абакар Гаджиев прокинул мяч задолго до штрафной площади, контакт с Хлусевичем был, упал игрок «Динамо» уже в нужном месте. Затянулся просмотр повтора, к монитору сходил сам Машлякевич и вернулся с решением – пенальти.

К «точке» подошёл Гамид Агаларов, пробивший без нервов. Чётко упаковал мяч в «шестёрку», а Селихов улетел в другой угол – 0:1. Счёт довольно неожиданный, но удерживало его «Динамо» уверенно. Маркиньос только считал фолы на себе, Зобнин фолил и терял мячи, а Виллиан растворился. После потери Пруцева махачкалинцы могли и второй мяч забить, но с ударом Гамида Агаларова Селихов в этот раз справился.

Стерильное владение «красно-белым» ничего не давало, только нарабатывали статистику. Станкович же бушевал на бровке, игре его явно не устраивала. Проигрывать серб не хотел, уже после перерыва он выпустил Барко, Денисова и Угальде. Началась бомбардировка ворот Волка – как раз свежий Барко и Маркиньос стреляли со средней дистанции, Абена пробил после очередной подачи от угла поля. Но Давид справлялся, а вот оборона «Динамо» начинала трещать.

После очень активного отрезка от «Спартака» игра затихла. «Красно-белые» владели мячом 80% игрового времени, но скоростей не хватало. Решающий штурм они оставили на финал матча, когда совсем прижали «Динамо» к воротам. После подачи справа Абена бил по науке – с отскоком от газона. Но Волк сложился и по-настоящему спас, достав мяч у перекладины. А в компенсированное время ещё выудил плотный удар Угальде, став главным героем матча.

Так и не сумели «красно-белые» пробить Давида, проиграв первый матч на групповом этапе Кубка России. «Зенит» уступил по пенальти, «Спартак» – в основное время, вот такой день выдался на групповом этапе.