Круговой посвятил первый гол за ЦСКА своей дочери

Новичок московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, кому посвятил первый гол за «армейцев».

«Сегодня моей дочери исполнилось 10 месяцев. Поэтому этот гол я посвящаю ей, своей семье, потому что они всегда рядом и поддерживают меня в тяжёлое или хорошее время», - говорит Круговой для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вечером вторника ЦСКА одержал уверенную победу над кризисным «Ахматом» - 2:0. Игра прошла в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

Круговой пополнил ЦСКА этим летом после перехода свободным агентом из системы питерского «Зенита».

Больше подробностей о прошедшей игре – здесь.