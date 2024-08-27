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«Факел» снова пропустил от «Рубина» в конце тайма

27 Августа 2024 • 21:25 Комментировать
Факел
0:2
Рубин

Близится к завершению кубковый матч, в котором «Факел» принимает «Рубин». Команда из Воронежа пропустила в самом конце первого тайма, а также позволила сопернику отличиться на 84-й минуте. Удачно игроки «Рубина» провели атаку по левой половине поля и за счёт прессинга смогли заставить вновь оборону «Факела» ошибиться. Умарали Рахмоналиев с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Дардан Шабанхаджай при обработке мяча удачно убрал защитника, а затем отправил мяч точно между ног киперу.

0:2 на табло, «Рубин» наверняка выйдет на второе место в группе с 6 баллами в активе, у соперника 0 очков. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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