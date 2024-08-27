Тедеев: «Победили абсолютно заслужено, пусть и в серии пенальти»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- С какими мыслями уходили на перерыв, когда пропустили уже в компенсированное время, причем контролируя ход игры?

- Мяч, который мы пропустили, вообще не вытекал из логики игры, потому что, наверное, было бы справедливее, если бы забили мяч, потому что у нас было достаточное преимущество. Для того, чтобы реализовать его в голы, на мой взгляд, то, что мы допустили ошибки в единоборствах при этом голе, это говорит о некой нашей незрелости, особенно того футболиста, который в тот момент там оказался. Но он просто молодой мальчишка, совсем юный. Но сегодня он играл, потом он исправился и исправился довольно успешно, заработал пенальти. В принципе, наверное, всё от господа. Господь где-то показал ему, что так нельзя, он исправился, я очень рад в целом за ребят и команду, потому что сегодня победили абсолютно заслужено, пусть и в серии пенальти. Но я считаю, что сегодня и команда, и каждый отдельно взятый игрок сыграли в хороший футбол. Я им очень благодарен за ту самоотдачу, за ту работу, которую они вели на футбольном поле.

- В моменте с забитым голом, когда отыгрались, вы очень сдержанно реагировали всей скамейкой. Почему?

- А что мы должны были делать? Мы радовались в глубине, для нас это было важным событием, потому что мы забили лучшей команде страны, которая на протяжении долгих лет является фаворитом во всех соревнованиях и турнирах. Поэтому я считаю, что этот гол - заслуга всех футболистов абсолютно. Это большое счастье, когда это случается.

- Пестряков получил повреждение еще во время фола, когда назначали пенальти. Готовили уже его замену, но не делали, ждали именно от него какой-то команды?

- Нет, просто немного нагрузка воздействовала на его мышцы. От этого были просто некоторые моменты, связанные с его судорогами. Нельзя было дальше играть. В противном случае мы могли его потерять. То, что он молодец и всё это время провел… всем было сложно, но отыграли все, как смогли.

- Борьба за Кубок продолжается?

- А кто-то из нас заявил, что мы всё, перестаем играть? У нас следующие матчи по календарю, посмотрим, будем играть, конечно.