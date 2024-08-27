«Спартак» уступает махачкалинскому «Динамо» по итогу первого тайма

Вечером вторника московский «Спартак» принимает махачкалинское «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. По итогу первого тайма «красно-белые» сенсационно проигрывают оппонентам, но с минимальным счётом – 0:1. Единственным пока что голом отметился летний новичок «Динамо» форвард Гамид Агаларов.

Напомним, что «Спартак» не проигрывает в официальных матчах уже довольно давно, с первого тура РПЛ. Также клуб в вечерней игре прервал шестиматчевую серию без пропущенных голов.

Текстовая трансляция матча «Спартака» и махачкалинского «Динамо» проходит на нашем портале. Впереди второй тайм поединка!