«Рубин» повёл в игре с «Факелом» после ошибки Беленова

«Факел» с «Рубином» проводят третий кубковый матч в текущем сезоне. Первый тайм близился к нулевой ничьей, и все же казанцы успели провести голевую атаку. Даниил Кузнецов справа ворвался в штрафную площадь и внешней стороной стопы плотно пробил в ближний угол ворот, голкипер неудачно парировал перед собой, а затем уже Даниил удачно сыграл на добивании и отправил мяч под левую штангу.

0:1 на табло, «Рубин» с 6 очками выходит на второе место, у соперника пока нет баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.