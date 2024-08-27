Семак: «Владели преимуществом за исключением обидного глупого пенальти, который сами себе привезли»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- По первому тайму «Акрон» владел инициативой. Насколько это стало для вас неожиданно? Казалось, что команда не совсем была к этому готова?

- Нет, были готовы. Команда «Акрона» всегда старается контролировать мяч, играть на контроле. В этом отношении мы не стараемся контролировать мяч, у нас были прекрасные быстрые контратаки. Забивать нужно. Реализация хромала, во втором тайме сыграли гораздо лучше с точки зрения организации игры, владели преимуществом за исключением обидного глупого пенальти, который сами себе привезли. Во всем остальном играли неплохо, но это футбол, такое тоже бывает.

- Замена Волкова - реакция на пенальти?

- Не только на пенальти. На игру в целом. Я думаю, что если бы одна ошибка была, а так ошибался часто, не хватало надежности касаемо контроля мяча в первом тайме и во втором тайме. Поэтому, к сожалению, мы думали, травма Мостового некстати заняла один слот. Мы хотели, чтобы другие футболисты как-то поиграли, но так сложилась игра, что кто-то остался, кто-то больше сыграл, кто-то меньше. Решили в перерыве дать еще Серёже сыграть, но после его ошибки поняли, что он не в своей тарелке, пришлось его заменить.

- По Мостовому есть уже какая-то информация? Что с ним?

- Посмотрим, наверное, надо провести обследование. Посмотрим, что случилось, конечно, очень жаль, что практически на ровном месте получил травму еще один игрок. У нас такая большая эпидемия травм. Кто-то не тренируется, кто-то пропустил много. Будем работать.

- Перед серией пенальти вы что-то писали на листочке. Видимо, список игроков? То есть, к пенальти не готовились?

- Список игроков? Мы же не знали, кто будет играть, кто выйдет или не выйдет на замену, исходя из того, как будет складываться матч. Отсюда порядок игроков, кто будет бить пенальти, определили уже бьющих.