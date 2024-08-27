Николич: ««Ахмату» надо продолжать работать, это качественная команда»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Конечно, надо сказать, что тяжелая игра, тяжелая погода, поле очень тяжелое. Здесь всегда неприятно играть. Очень и очень тяжело. Я перед игрой вам рассказал, четвертый матч летом на юге, в августе. Ровно месяц. Надо поздравить команду с победой, с днем рождения клуба, они набрали здесь очень важные три очка. Замены сработали, сразу поменяли игру, это было видно. У нас сразу начались моменты. В конце игры три очка у нас есть. Хочу поздравить болельщиков и сказать им спасибо, они пришли здесь сегодня. Двигаемся дальше, «Химки».

- Вы сказали, что замены изменили игры. Действительно, это так. Скажите, вы еще до игры планировали, что примерно в этот период выпустите этих футболистов или уже ход игры это диктовал?

- Легко сейчас быть умным и говорить. Конечно, план на игру есть всегда, но он тоже может менять по ходу игры по разным причинам - травмы, то, что происходит на поле, и так дальше. Конечно, мы делаем план на игру перед каждым матчем - что может происходить, сценарии, первый, второй, третий, четвертый. Это футбол, можно делать и шестой, седьмой. Бывает, когда замены работают, бывают, когда нет. Когда работают, тогда самый умный и хороший тренер. А когда не сработают, тренер плохой.

- «Ахмат» сегодня в первом тайме и в первый час матча достаточно агрессивно играл. Это вас как-то удивило? Потому что если брать этот сезон, команда больше играет от обороны, достаточно глубоко.

- Не удивило. В принципе, ничего особенного, просто здесь играем летом, поле тяжелое, мотивация у «Ахмата» всегда есть, это домашняя, хозяйская команда. Мы знали, что надо удерживаться. Но мы рады, что они пропустили гол. Мы здесь снова забили два. Надо сказать, как и перед игрой, «Ахмату» надо продолжать работать, это качественная команда. Очень много травм у нее, к сожалению, получается. Когда все это будет нормально снова, я уверен, у них все получится.