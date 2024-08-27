Адиев: «Если в четвёртый раз пропускаем в конце, наверное, что-то здесь мы делаем не так»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Очередной раз в конце игры пропустили гол. Что-то не так происходит, в концовке пропускаем. По игре как бы к ребятам не могу ребятам претензий предъявить. Неплохая в целом игра, но, к сожалению, в очередной раз проиграли.

- Есть понимание, в чем причина, что в концовке такое происходит?

- Пока нету понимания, надо подумать и разобраться, потому что если в четвертый раз пропускаем, наверное, что-то здесь мы делаем не так.