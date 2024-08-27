Биджиев: «Неважно, кто будет играть у «Спартака», рисунок будет один и тот же»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- У вас несколько дней назад была Казань, сегодня Москва, вскоре Самара. Как такая логистика влияет на подготовку команды?

- В принципе, график достаточно сложный. Но я думаю, сейчас у всех команд такой график. Думаю, как и все, стараемся работать в этом режиме и находить оптимальные решения. В данном случае мы находимся все время в Новогорске, чтобы минимизировать перелеты, и готовимся здесь.

- Эгаша Касинтуры нет в заявке. Что с ним случилось?

- У него есть небольшая травма, которая, к сожалению, требует времени больше, чем мы ожидали, поэтому его нет в заявке.

- «Спартак» силен, особенно сейчас команда набрала хороший ход. Вы изучаете соперника. Есть какие-то слабые стороны в игре московского «Спартака» сегодня?

- Конечно, команда прибавила по сравнению с прошлыми турами, команда выглядит достаточно хорошо. Неважно, кто будет играть, рисунок будет один и тот же. Со своей стороны мы должны противопоставить то, что мы задумали. Постараемся воплотить это на поле.

- Как близок Джавад к статусу игрока основного состава?

- Тут все-таки большую роль играет время. Он все-таки чем больше находится, тем больше адаптируется. Я думаю, после этой сентябрьской паузы будем рассчитывать на то, что он игрок основного состава.