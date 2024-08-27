Станкович: «Нельзя опускать планку, которая уже была задана»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- У вас отличная серия из шести сухих игр. Насколько вам принципиально побеждать именно всухую?

- Мы должны заботиться обо всех фазах игры, что мы и делаем с ребятами. Стараемся заботиться и готовиться к каждой игре. И сегодня перед матчем мы говорили с ребятами о важности того, чтобы не опускать планку, которая уже была задана. Мы не должны делить матчи на важные и не важные. Мы должны в любом официальном матче выходить и играть на максимуме.

- Абена дебютирует сегодня в стартовом составе. Чего ждете от его игры сегодня?

- Это отличный футболист, хороший парень, сильный футболист, я с ним знаком. Посмотрим, как все будет складываться, но у меня нет сомнений в честности его на поле. Он отдаст себя полностью.

- Олег Рябчук и его состояние после повреждения?

- Всё хорошо проходит, мы мониторим каждый день его состояние. Когда он будет готов на 100%, тогда сыграет. Мы не будем рисковать здесь.

- Ваши ожидания от игры сегодня? Пару слов о сопернике. Какой сценарий игры вы бы сегодня хотели увидеть?

- Я хочу, чтобы мы играли в свою игру, игру, которую заслуживает «Спартак», то, что нам удавалось в последнее время. Могут быть какие-то ошибки в передаче или технические, но в плане отношения и настроя на игру должны сыграть по максимуму.