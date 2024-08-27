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Кубок России

«Акрон» впервые в своей истории сыграл с «Зенитом» и сразу победил в серии пенальти

27 Августа 2024 • 19:25 Комментировать
Акрон
1:1
Зенит
окончен после пенальти

«Акрон» и «Зенит» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч третьего тура группового этапа состоялся 27 августа на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Акрон

1:1

(5:4 по пен.)

Зенит
  45'Васильев Дмитрий Алексеевич (0:1)
(1:1) Тимошенко Иван54'  
Васютин АлександрБардыбахин ВячеславБаранок НикитаБокоев МаратПалиенко Максим 46' (Кузьмин Максим ( 46') Джурасович Алекса 46' (Москвичёв Владимир ( 46') Эсанов Шерзод  49'Пестряков Дмитрий 78' (Димоски Боян ( 78') Данилин Кирилл 46' (Бакаев Зелимхан ( 46') Беншимол Жилсон 47' (Тимошенко Иван ( 47') Хубулов Владимир  65'
Запасные: Эсковаль РодригоЛончар СтьепанБолдырев МаксимВитор ПаулоВолков СергейДмитриев АрсенийГрибов Сергей
Адамов ДенисЭракович СтрахиньяАлип Нуралы  37' 46' (Чистяков Дмитрий ( 46') Караваев Вячеслав 46' (Дуглас Сантос ( 46') Волков Сергей Александрович 57' (Клаудиньо Родригес ( 57') Мантуан ГуставоВасильев Дмитрий Алексеевич  84'Ерохин АлександрАртурКассьерра Матео 78' (Ахметов Ильзат ( 78') Мостовой Андрей 33' (Педро дос Сантос ( 33')
Запасные: Бардачёв МатвейКержаков Михаил
27 августа. Стадион "Самара Арена" (Самара).
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Стандартная ротация на Кубок России – Сергей Семак себе не изменяет. На игру третьего тура группового этапа «Зенит» поехал в Самару, после двух ничьих кряду в РПЛ хотелось поднять себе настроение в Кубке России. Ответственными за это были назначены Кассьерра, Мостовой, Артур и Густаво Мантуан, которые составили атакующую группы. Вендел, Барриос, Глушенков, Сергеев даже в Самару не приехали.

А началось всё с ошибки Васютина, который видимо по старой памяти вынес на Кассьерру. Матео мог открывать счёт на третьей минуте, но с его ударом голкипер справился, затерев собственную ошибку. «Акрон» не тушевался, на равных играл с «Зенитом». «Зенит» слишком не активничал, атаковал на первой скорости.

Лучший момент первого тайма загубил опять же Кассьерра. Теперь уже мяч нашёл его после подачи от угла поля, Матео пробил с отклонением, но попал в штангу. А филигранный навес исполнил Густаво Мантуан. Голы совсем не просматривались, и вот, когда готовился уже арбитр дать свисток на перерыв, «Зенит» провёл многоступенчатую контратаку.

В первой фазе отлично развернулся Кассьерра и отдал направо. Там Артур стянул на себя внимание и прострелил. Сначала с угла завершал Педро – Васютин парировал, на добивание по центру забежал Кассьерра и пробил наверняка – тут каким-то чудом спас голкипер. Казалось, что отбились, но во второй волне атаки никто не встретил Васильева. А Дмитрий вернулся с мячом, заложил вираж слева и пробил в дальний угол – 0:1.

В перерыве состоялось шесть (!) замен. Четыре – у хозяев, на них перестановки подействовали лучше. Ведь вскоре удалось подкараулить ошибку Волкова: Сергея мяч получил в своей штрафной площади, но замешкался и ударил по ноге подоспевшему Петрякову. Пенальти реализовал Иван Тимошенко, пробивший в правый угол. Адамов до удара улетел влево – 1:1. И вот после равного счёта игра успокоилась.

Футболисты подустали и максимально упростили игру. Даже бразильцы сбились на навесы: так после кросса Артура и рикошета мяч отскочил на Клаудиньо, но тот из хорошей позиции пробил выше ворот. Так и игра и докатилась до серии пенальти. Напоминаем, что на групповом этапе Кубка России ничьих не бывает.

Мантуан и Кузьмин начали серию уверенно – точно пробил в один и тот же угол. Педро, Бакаев, Ахметов и Тимошенко этот порыв поддержали, а вот Артур проиграл дуэль Александру Васютину. Эсанов следом отличился, не промахнулись и Клаудиньо с Хубуловым – 5:4. Победа «Акрона» в серии пенальти!

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Евро-Футбол.Ру,
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