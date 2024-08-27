Шикарный пас Келлвена, решение от Мусаева и гол в пустые от Кругового: ЦСКА против «Ахмата» обошёлся без пенальти

Не только «Акрон» с «Зенитом» начали очный матч в групповом этапе Кубка России во вторник в 17:15 по московскому времени, но и «Ахмат» с ЦСКА.

Если в текущем чемпионате у грозненцев до сих пор нет побед, то в рамках Кубка они в последний день июля разделали «Пари НН» – 4:1. Во втором туре группового этапа Пути РПЛ «Ахмат» проиграл «Краснодару» 0:1. ЦСКА в первом кубковом туре потерпел поражение от «быков» с тем же счётом, а дальше победил «Пари НН» по пенальти после ничьей в основное время.

Крайний тур Премьер-лиги сложился для команд по-разному. ЦСКА расправил крылья и прервал неудачный чемпионатный ряд – разгромил «Акрон» 4:0. «Ахмат» же провёл качельный матч против «Химок», где по ходу второго тайма уступал 0:2, добрался в компенсированное время до 3:2 и всё равно упустил победу. К тому же, на полгода из-за травм выбыли Мирослав Богосавац и Бернард Бериша.

ЦСКА вышел играть в Грозном как получится. По крайней мере, такое ощущение возникло. И ротация не оправдание. Никому не надо доказывать своё право появляться в основном составе, что ли? «Ахмат» вышел с большей нацеленностью на чужие ворота. Игроки команды Адиева прилично задолжали своим болельщикам в чемпионате – да и самим себе тоже. Вот и хотели реабилитироваться.

Кардосо на пятой минуте пробил через себя из-под Роши – мимо створа. Вскоре Камилов бахнул из-за пределов штрафной площади – мяч звонко приняла на себя перекладина. Садулаев в левой части чужой штрафной площади стал обыгрывать Дивеева и упал, налетев на него. По повтору для телезрителей чётко было понятно, что пенальти не нужен. Его Егор Егоров и не поставил.

Уциев продвинулся правым флангом и отдал низом пас на Кардосо, чей удар накрыл Роша. Отскок был в левую сторону, подхвативший мяч Тодорович выполнил навес, а Ибишев головой не попал в правый угол. Садулаев навесил слева со штрафного к дальней штанге, а Гандри выиграл верх у Дивеева – вне створа. В конце тайма Секу Койта пробил с шестнадцати метров в левый угол – заработал угловой там.

Эпидемия травм перенеслась у «Ахмата» на второй тайм этого матча – заменили по этой причине Швеца. На 54-й минуте Садулаев был выведен Луной по левому полуфлангу, но ударил явно не лучшим образом. Такую простую попытку Торопу отразить труда не составило. На 62-й минуте Садулаев подал штрафной слева, а пригнувшийся Жиров хитро пробил головой неожиданно для Агапова – мимо правого угла створа.

Садулаев на левом полуфланге отобрал мяч у Роши (возможно, с фолом) и прострелил через одиннадцатиметровую отметку Камилову, ударившему рядом с правой штангой. В какой-то момент Николичу всё это надоело – он разом выпустил Облякова, Файзуллаева и Мусаева, позже ещё Кругового. Замены позволили ЦСКА изменить характер игры – стало тонко уже у ворот «Ахмата».

Другое дело, что с ударом того же Облякова справился Шелия. Дивеев заскучал без гола, захотел исправить это – пробил головой выше створа. У «Ахмата» Ибишев всё же остался на поле – повреждение не оказалось значительным. В итоге от серии пенальти ЦСКА спас Мусаев. Набросил Келлвен справа внешней стороной стопы кручёный мяч к дальней штанге, и Тамерлан сквозь Шелию отправил его в сетку (0:1).

Хозяева дальше давили тщетно. Шелия пошёл вперёд подключаться на стандарт, а Круговой на седьмой добавленной минуте выскочил на пустые ворота и сделал счёт 0:2. ЦСКА одержал первую обычную победу в нынешнем розыгрыше Кубка России (имеется в виду, что без серии пенальти). Поэтому пять очков стало в копилке «красно-синих». Что касается «Ахмата», то он потерпел в рамках Кубка второе поражение подряд и остался с тремя набранными баллами. В четвёртом туре Пути РПЛ ЦСКА примет «Краснодар», а «Ахмат» сыграет с «Пари НН».

Кирилл Иванцов