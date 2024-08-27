ЦСКА повёл в конце матча с «Ахматом»

В третьем кубковом туре «Ахмат» принимает ЦСКА. На протяжении почти всего основного времени поединка на табло горели нули, но на 87-й минуте футболисты Марко Николича повели в счете - забросил на дальнюю штангу Иван Обляков, а там из-за спин защитников выскочил Тамерлан Мусаев и в одно касание с лета вколотил снаряд в сетку - 0:1.

На этот момент ЦСКА набирает пять очков и выходит на второе место в свое группе, «Ахмат» с тремя баллами - третий. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.