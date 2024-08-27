Известны причины отсутствия Рябчука и Медины в заявке «Спартака»

Два легионера московского «Спартака» Олег Рябчук и Хесус Медина не смогут помочь своей команде в грядущем вечернем матче против махачкалинского «Динамо». Стало известно, почему футболисты оказались вне заявки команды на встречу.

«Рябчук восстанавливается после ушиба, полученного в прошлом матче. Медину тренерский штаб решил поберечь», - передаёт телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Спартака» и махачкалинского «Динамо» пройдёт вечером 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, до матча менее часа.

Текстовая трансляция поединка пройдёт на нашем портале.