«Факел» и «Рубин» назвали составы на очную кубковую битву

Воронежский «Факел» и казанский «Рубин» назвали свои стартовые составы на грядущий матч Кубка России. Пройдёт он вечером 27 августа в Воронеже в рамках третьего тура группового этапа турнира.
«Факел»: Беленов, Багамаев, Лука Багателия, Брызгалов, Ивлев, Мастерной, Моцпан, Сенхаджи, Черов, Якимов, Аппаев.
«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Руслан Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Апшацев, Кузнецов, Ломовицкий, Шабанхаджай.
Напомним, что текстовую трансляцию игры «Факел» - «Рубин» проведёт наш портал.
Параллельно сыграют в Москве столичный «Спартак» и махачкалинское «Динамо».
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