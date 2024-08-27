«Факел» и «Рубин» назвали составы на очную кубковую битву

Воронежский «Факел» и казанский «Рубин» назвали свои стартовые составы на грядущий матч Кубка России. Пройдёт он вечером 27 августа в Воронеже в рамках третьего тура группового этапа турнира.

«Факел»: Беленов, Багамаев, Лука Багателия, Брызгалов, Ивлев, Мастерной, Моцпан, Сенхаджи, Черов, Якимов, Аппаев.

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Руслан Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Апшацев, Кузнецов, Ломовицкий, Шабанхаджай.

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Факел» - «Рубин» проведёт наш портал.

Параллельно сыграют в Москве столичный «Спартак» и махачкалинское «Динамо».