Абена, Маркиньос и Виллиан Жозе – в составе «Спартака» на кубковый матч

Московский «Спартак» опубликовал стартовый состав на вечерний кубковый матч против махачкалинского «Динамо». Сойдутся коллективы в рамках третьего тура группового этапа.

Состав «красно-белых» на игру выглядит следующим образом:

Селихов, Зобнин, Чернов, Абена, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Виллиан Жозе.

Пресс-служба отмечает, что это будет домашний дебют для трёх летних новичков «Спартака» - Абены, Маркиньоса и Виллиана Жозе.

Напомним, что текстовую трансляцию поединка «красно-белых» против «Динамо» проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.