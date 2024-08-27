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Медина и Рябчук точно не помогут «Спартаку» в матче с махачкалинским «Динамо»

27 Августа 2024 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Махачкала
1 1.42 X 4.80 2 8.50
Через 0 ч. 6 мин.

Вечером вторника в третьем туре группового этапа Кубка России московский «Спартак» будет принимать дома махачкалинское «Динамо».

По информации телеканала «Матч ТВ», точно не помогут «красно-белым» в этой игре защитник Олег Рябчук и полузащитник Хесус Медина. Оба игрока не приехали с командой на игру.

Напомним, что игра «Спартака» и махачкалинского «Динамо» стартует в 19:30 по московскому времени. «Спартак» по итогу двух прошедших туров в рамках своего кубкового квартета идёт на чистом первом месте с шестью очками.

Текстовую трансляцию поединка «красно-белых» против махачкалинских динамовцев проведёт наш портал.

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