Медина и Рябчук точно не помогут «Спартаку» в матче с махачкалинским «Динамо»

Вечером вторника в третьем туре группового этапа Кубка России московский «Спартак» будет принимать дома махачкалинское «Динамо».

По информации телеканала «Матч ТВ», точно не помогут «красно-белым» в этой игре защитник Олег Рябчук и полузащитник Хесус Медина. Оба игрока не приехали с командой на игру.

Напомним, что игра «Спартака» и махачкалинского «Динамо» стартует в 19:30 по московскому времени. «Спартак» по итогу двух прошедших туров в рамках своего кубкового квартета идёт на чистом первом месте с шестью очками.

Текстовую трансляцию поединка «красно-белых» против махачкалинских динамовцев проведёт наш портал.