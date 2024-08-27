«Зенит» открыл счёт в матче с «Акроном» после удара Васильева

В кубковом матче «Акрон» - «Зенит» завершился первый тайм. В одной из последних атак действующий обладатель трофея открыл счет - после заброса Артура Педро пробивал с линии вратарской в защитника, затем голкипер с ленточки вытащил удар Матео Кассьерры, хозяева отбивали мяч недалеко, Дмитрий Васильев подхватил его, вошел в штрафную и метров с 14 пробивал точно в ближний угол.

В онлайн-таблице у «Зенита» становится 9 очков, у «Акрона» и «Рубина» - по 3, у «Факела» - 0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.