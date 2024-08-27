«Зенит» лишился полузащитника в кубковом матче с «Акроном»

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой не смог доиграть кубковый матч против «Акрона». В эти минуты он проходит в Самаре в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

Так, на 33-й минуте Андрей не смог продолжить игру и был заменён Педро дос Сантосом. Характер и степень повреждения будут известны позже.

Напомним, что счёт в игре пока не открыт – 0:0. Питерский клуб располагает в своём активе шестью очками по итогу двух первых туров группового этапа. «Акрон» с тремя баллами делит второе-третье место с казанским «Рубином».

Текстовая трансляция матча «Акрон» - «Зенит» проходит на нашем портале.