Николич: «Очень хочется, чтобы мы победили сегодня, а потом передадим удачу «Ахмату»»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Ожидается большая ротация у вас. Очень интересный факт, что мы не видим в стартовом составе ЦСКА номинального центрального нападающего. Кто будет на этой позиции играть?

- Хочу поздравить с днем рождения всех болельщиков и фанатов ЦСКА. 113 лет сегодня - это уже серьезная традиция. Конечно, мы должны провести хорошую игру здесь. Ротация? Да, она есть, но это не потому, что я так хочу. Я не придумал, что-то модерновое, это по графику. Мы уже четвертый раз на юге летом. Два раза были в Краснодаре, в Ростове, сейчас у вас здесь, в Грозном. Четвертый раз играем в погоду, когда за +30 градусов, влажность тоже есть, поле чуть тяжелое. Так тоже три тяжелых перелета. Мы просто должны сохранять команду и верить в нашу молодежку. Я очень доволен прогрессом молодых игроков, хочу им доверять, они это заслужили. Просто я им ничего не подарил с игровыми минутами, они обязаны пользоваться этим шансом.

- «Ахмат» в этом сезоне пока что не блещет. Что вы можете отметить у команды, какие-то сильные стороны?

- «Ахмат» - серьезная команда. Мне кажется, неудачная серия сейчас, это вообще не про качество игры. Мы вместе были на сборах в Новогорске, жили практически вместе месяц. Я просматривал по ходу пару спаррингов и несколько тренировок. Там очень качественная команда, опытная команда. Хочу пожелать здоровья и быстрого возвращения двум игрокам - Богосавцу и Берише. Это большая потеря для «Ахмата». Все равно это серьезная команда, и мы видим сегодня серьезный состав. Мне кажется, это лучшие игроки. Ожидаю тяжелую игру, здесь всегда тяжело играть, надеюсь, что у них все получится, но только после сегодняшней игры. Мне очень хочется, чтобы мы победили сегодня, а потом передадим удачу «Ахмату».