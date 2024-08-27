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Адиев: «Конечно же, компенсировать потери Бериши и Богосавца мы не сможем»

27 Августа 2024 • 17:10 Комментировать
Ахмат
0:0
ЦСКА Москва
1 3.70 X 3.55 2 2.07
1-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Какие ожидания от игры? Насколько в целом удалось восстановить команду за этот короткий срок?

- Вы правильно сказали, времени было очень мало, всего два тренировочных дня у нас было. Мы сделали определенные изменения в составе. Был очень эмоциональный матч предыдущего тура с «Химками», учитывая, что следующая игра с «Акроном». Посмотрим, игра покажет, правильное ли решение было принято.

- У вас изначально была запланирована какая-то ротация? Но сейчас две тяжелые травмы, у Богосавца и Бериши. Насколько это спутало вам карты?

- Конечно, это очень ощутимые для нас потери, потому что оба игрока у нас основной обоймы. Понятно, сейчас тренерскому штабу надо принимать правильные решения. Конечно же, компенсировать таких игроков мы не сможем, но для того, мы сюда и поставлены тренеры, чтобы решать эти проблемы.

- Вы с ЦСКА провели летние сборы практически на одной базе. Насколько  это вам помогло в плане подготовки к этой встрече?

- Да, мы на соседних полях тренировались и видели их тренировочную работу, они видели нашу. Думаю, больших секретов друг от друга нет. Понятно, что на поле выйдут футболисты, и будет уже решать индивидуальное мастерство.

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