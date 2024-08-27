«Акрон» и «Зенит» огласили стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между тольяттинским «Акроном» и питерским «Зенитом». Место в воротах гостей займёт Денис Адамов.

Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Джурасович, Палиенко, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьерра.

Свисток о начале поединка прозвучит в 17:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.