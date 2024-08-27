Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» — ЦСКА

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА. Место в воротах столичного клуба займёт Владислав Тороп, у хозяев поля же сыграет Георги Шелия.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Луна, Швец, Камило, Садулаев, Кардосо.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

Свисток о начале поединка прозвучит в 17:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.