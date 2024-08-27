Генич назвал победителя матча «Спартак» - «Динамо» Махачкала

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о кубковом поединке между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

«Спартак» выиграет дома, выиграет достаточно убедительно - минимум с разницей в 2 мяча. Мой прогноз - победа «Спартака» с форой (-1,5)», - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».

Матч «Спартак» - «Динамо» Махачкала состоится сегодня, 27 августа, на московском стадионе «Лукой Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.