«Спартак» – «Динамо» Махачкала: Вероятные стартовые составы от Станковича и Биджиева

В третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский «Спартак» сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Зобнин, Зорин, Зиньковский, Мелёшин, Бонгонда.

«Динамо»: Волк, Джапо, Шумахов, Алибеков, Табидзе, Сундуков, Пальцев, Ангбан, Зинович, Абакар Гаджиев, Касинтура.

Для «Спартака» в новом матче недоступны защитники Павел Маслов (дисквалификация из-за двух жёлтых карточек) и Олег Рябчук (травма). Алексис Дуарте, судя по всему, не входит в планы Деяна Станковича.

Стоит ли повторять, что за «Спартак» наверняка не сыграет нападающий Александр Соболев? Также в Санкт-Петербург на предыдущий официальный матч «Спартака» не ездил форвард Шамар Николсон.

Ранее в рамках Кубка России «Спартак» разгромил московское «Динамо» и «Крылья Советов» по 3:0, а махачкалинское «Динамо» победило у «Крылья» 1:0 и проиграло московскому «Динамо» 1:2.

Если брать тур чемпионата России, который состоялся в минувшие пятницу-воскресенье, то там «Динамо» из Махачкалы проиграло «Рубину» 0:2, тогда как «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» 0:0.

Матч между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» стартует сегодня, 27 августа, в 19:30. Место проведения встречи – «Лукойл Арена». Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов