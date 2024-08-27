Мостовой сделал прогноз на матч «Акрон» - «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о кубковом поединке между тольяттинским «Акроном» и петербургским «Зенитом» в Пути РПЛ.

«Зенит» остается фаворитом. Но я не жду тут много голов. В прошлом туре кубка питерцы обыграли «Рубин» со скромным счетом 1:0. Жду подобного же исхода», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Поединок между «Акроном» и «Зенитом» в рамках групповой стадии Кубка России состоится сегодня, 27 августа. После двух проведенных матчей питерцы набрали шесть баллов, а «Акрон» - три. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.