Пресс-служба Кубка России официально опубликовала расписание третьего раунда Пути регионов. В нём в общей сумме пройдут 14 матчей, а уместятся все поединке в три дня – с 3 по 5 сентября на будущей неделе.
3 сентября, вторник:
«Форте» - «Кубань-Холдинг»;
«Амкар» - «Торпедо-Миасс»;
«Текстильщик» - «Спартак» (Кострома).
4 сентября, среда:
«Динамо-Владивосток» - «Сибирь»;
«Космос» - «Амкал»;
«Волга-Ульяновск» - «Динамо» (Киров);
«Челябинск» - «Чертаново»;
«Знамя Труда» - «Ленинградец»;
«Астрахань» - «Волгарь»;
«Машук КМВ» - «Динамо» (Ставрополь);
«Муром» - «Химик»;
«Орёл» - «Салют Белгород».
5 сентября, четверг:
«Композит» - «Зенит Пенза»;
«Луки-Энергия» - «Рязань».
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