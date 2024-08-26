Пресс-служба Кубка России официально опубликовала расписание третьего раунда Пути регионов. В нём в общей сумме пройдут 14 матчей, а уместятся все поединке в три дня – с 3 по 5 сентября на будущей неделе.

3 сентября, вторник:

«Форте» - «Кубань-Холдинг»;

«Амкар» - «Торпедо-Миасс»;

«Текстильщик» - «Спартак» (Кострома).

4 сентября, среда:

«Динамо-Владивосток» - «Сибирь»;

«Космос» - «Амкал»;

«Волга-Ульяновск» - «Динамо» (Киров);

«Челябинск» - «Чертаново»;

«Знамя Труда» - «Ленинградец»;

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«Астрахань» - «Волгарь»;

«Машук КМВ» - «Динамо» (Ставрополь);

«Муром» - «Химик»;

«Орёл» - «Салют Белгород».

5 сентября, четверг:

«Композит» - «Зенит Пенза»;

«Луки-Энергия» - «Рязань».