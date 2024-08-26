Президент махачкалинского «Динамо» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» встретятся 27 августа в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что не видит ничего особенного в матче со столичным клубом, а вот для футболистов «Динамо» это, конечно, станет событием.

«Для футболистов, которые совсем недавно начинали во Второй лиге, это особенное событие. Они выросли до РПЛ потому, что очень хотели, много работали, вложили большой труд. Всё это делалось, чтобы играть против таких команд, как «Спартак». У каждого из этих футболистов это было каким-то ориентиром: сыграть со «Спартаком», «Локомотивом», «Зенитом», - отметил Гаджиев.

Президент махачкалинцев выразил уверенность, что его футболисты будут готовы к матчу и продемонстрируют свои яркие эмоции, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» начали путь в Кубке страны с двух уверенных побед, а «Динамо» уступив московским одноклубникам, затем минимально переиграло «Крылья Советов».