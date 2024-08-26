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Стали известны главные арбитры на матчи третьего тура Пути РПЛ Кубка России

26 Августа 2024 • 15:22 Комментировать

Стали известны судейские назначения на матчи третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Бригада Сергея Цыганка обслужит матч между тольяттинским «Акроном» и питерским «Зенитом». 

Судейские назначения на матчи третьего тура Пути РПЛ Кубка России:

27 августа (вторник)

17:15* «Ахмат» — ЦСКА: Егор Егоров;
17:15 «Акрон» — «Зенит»: Сергей Цыганок;
19:30 Спартак» — «Динамо» Махачкала: Александр Машлякевич;
19:30 «Факел» — «Рубин»: Юрий Карпов. 

28 августа (среда)

15:00 «Оренбург» — «Ростов»: Евгений Кукуляк;
17:15 «Пари НН» — «Краснодар»: Артур Федоров;
19:30 «Динамо» Москва — «Крылья Советов»: Евгений Буланов; 
19:30 «Локомотив» — «Химки»: Артем Любимов.

* — время московское.

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