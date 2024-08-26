Стали известны главные арбитры на матчи третьего тура Пути РПЛ Кубка России

Стали известны судейские назначения на матчи третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Бригада Сергея Цыганка обслужит матч между тольяттинским «Акроном» и питерским «Зенитом».

Судейские назначения на матчи третьего тура Пути РПЛ Кубка России:

27 августа (вторник)

17:15* «Ахмат» — ЦСКА: Егор Егоров;

17:15 «Акрон» — «Зенит»: Сергей Цыганок;

19:30 Спартак» — «Динамо» Махачкала: Александр Машлякевич;

19:30 «Факел» — «Рубин»: Юрий Карпов.

28 августа (среда)

15:00 «Оренбург» — «Ростов»: Евгений Кукуляк;

17:15 «Пари НН» — «Краснодар»: Артур Федоров;

19:30 «Динамо» Москва — «Крылья Советов»: Евгений Буланов;

19:30 «Локомотив» — «Химки»: Артем Любимов.

* — время московское.