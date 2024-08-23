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Известны все пары третьего раунда Пути регионов Кубка России официально

23 Августа 2024 • 17:18 Комментировать
Состоялась жеребьёвка третьего раунда Пути регионов Кубка России. Пары выглядят следующим образом, делится пресс-служба Кубка России:

«Динамо» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск)

«Амкар»(Пермь) — «Торпедо» (Миасс)

«Волга» (Ульяновск) — «Динамо» (Киров)

«Муром» (Муром) — «Химик» (Дзержинск)

«Челябинск» (Челябинск) — «Чертаново» (Москва)

«Орел» (Орел) — «Салют» (Белгород)

«Луки‑Энергия» (Великие Луки) — «Рязань» (Рязань)

«Композит» (Павловский Посад) — «Зенит» (Пенза)

«Текстильщик» (Иваново) — «Спартак» (Косторома)

«Космос» (Долгопрудый) — «Амкал» (Москва)

«Знамя Труда» (Орехово‑Зуево) — «Ленинградец» (Ленинградская область)

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«Астрахань» (Астрахань) — «Волгарь» (Астрахань)

«Форте» (Таганрог) — «Кубань Холдинг» (ст. Павловская)

«Машук‑КМВ» (Пятигорск) — «Динамо» Ставрополь

Матчи пройдут с 3 по 5 сентября.

Напомним, что борьбу за этой стадии продолжает один оставшийся в турнире медийный футбольный клуб – «Амкал».


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