«Динамо» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск)
«Амкар»(Пермь) — «Торпедо» (Миасс)
«Волга» (Ульяновск) — «Динамо» (Киров)
«Муром» (Муром) — «Химик» (Дзержинск)
«Челябинск» (Челябинск) — «Чертаново» (Москва)
«Орел» (Орел) — «Салют» (Белгород)
«Луки‑Энергия» (Великие Луки) — «Рязань» (Рязань)
«Композит» (Павловский Посад) — «Зенит» (Пенза)
«Текстильщик» (Иваново) — «Спартак» (Косторома)
«Космос» (Долгопрудый) — «Амкал» (Москва)
«Знамя Труда» (Орехово‑Зуево) — «Ленинградец» (Ленинградская область)
«Астрахань» (Астрахань) — «Волгарь» (Астрахань)
«Форте» (Таганрог) — «Кубань Холдинг» (ст. Павловская)
«Машук‑КМВ» (Пятигорск) — «Динамо» Ставрополь
Матчи пройдут с 3 по 5 сентября.
Напомним, что борьбу за этой стадии продолжает один оставшийся в турнире медийный футбольный клуб – «Амкал».
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