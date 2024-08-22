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Кубок России

«Амкал» остался единственным представителем Медиалиги в Кубке России

22 Августа 2024 • 21:33 Комментировать

Вечером четверга Broke Boys, победитель пятого по счёту розыгрыша МФЛ покинул Кубок России. В Дзержинске медиаклуб уступил местному «Химику».

Таким образом, продолжает играть в Кубке России из представителей медиафутбола только лишь один коллектив – это «Амкал». Ранее во втором раунде Пути регионов «Амкал» выбил всухую из Кубка московский «Велес».

Помимо Broke Boys и «Амкала», в Кубке России участвовал и 2DROTS. Эта команда ранее проиграла костромскому «Спартаку» и также покинула турнир.

Больше подробностей о вылете Broke Boys с турнира – здесь.

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