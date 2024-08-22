Футболисты «БроукБойз» выбыли из Кубка на первой же стадии

Третья медиакоманда, «БроукБойз» играла на кубковой стадии 1/128 финала, соперником был «Химик». Уже на девятой минуте команда из Дзержинска повела в счете - шикарный удар получился у Алексея Сергиенко, который в касание с правой ноги с 22 метров пробил после передачи Дмитрия Меренчукова, и мяч полетел точно в девятку - 1:0. Побежали в контратаку гости, три в три атака пошла, передача на Илью Мазурова, но этот удар мимо цели. Владислав Сакадеев покатил под удар Вадиму Чёрному, и мяч попал в руку Сергиенко - это пенальти. Илья Давыдов с точки пробил в угол, но голкипер прыгнул вправо и отразил удар, а мяч ударился в штангу и вылетел в поле. Максим Майрович под правую ногу переложил мяч и пробил под перекладину, дальней рукой перевёл игровой снаряд вратарь за перекладину.

1:0 в итоге, «Химик» идет дальше.