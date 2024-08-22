Матвей Сафонов обратился к самому молодому вратарю в истории Кубка России

В минувшую среду краснодарская «Кубань» удивила всех, выпустив на игру с «Кубань-Холдингом» юношей. Краснодарцы ожидаемо проиграли – 0:5. Место в воротах «жёлто-зелёных» занял 14-летний Роман Сафонов.

К своему однофамильцу обратился вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

«Рома, привет. Видел, что ты дебютировал в большом футболе. Хочу тебе сказать не расстраиваться. Это начало пути. Верь в мечту, стремись к лучшему. Всё обязательно получится», - делится словами Матвея Сафонова пресс-служба Кубка России.

Напомним, что Сафонов вчера официально стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил на поле в Кубке России. 15 лет ему исполнится только грядущей осенью.