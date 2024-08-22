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Игрок 2DROTS — о вылете из Кубка России: Не сказал бы, что заслуженно проиграли «Спартаку»

22 Августа 2024 • 13:12 Комментировать
Спартак Кострома
1:0
2DROTS

Нападающий 2DROTS Алексей Курзенев высказался о поражении от костромского «Спартака» (0:1) в матче второго раунда плей-офф Пути регионов Кубка России.

Форвард считает, что его команда потерпела незаслуженное поражение, ведь соперник не был лучше ни в чем, а сама игра была равной.

«Просто случайность — человек не видит мяч, он попадает ему в руку — пенальти. Стечение обстоятельств. Такое поражение по случайности. Если бы мы забили свои моменты, все было бы по‑другому», — приводит слова Курзенева «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем раунде Кубка России «Спартак» сыграет против победителя пары «Текстильщик» — «Динамо» Вологда. 

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