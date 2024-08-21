В Кубке России осталось только два клуба Медиалиги

В Кубке России продолжают своё выступление после сегодняшнего дня только два клуба – это «Амкал» и Broke Boys, чемпион пятого розыгрыша турнира. 2DROTS турнир покинул, уступив «Спартаку» из Костромы.

Напомним, что «Амкал» благополучно пробился в третий раунд Пути регионов после уверенной победы над «Велесом» во вторник (2:0). Broke Boys же только предстоит сыграть свой кубковый матч во втором раунде, он пройдёт 22 августа, а соперник – дзержинский «Химик». Поэтому при определённом раскладе только «Амкал» продолжит дальше защищать в Кубке честь МФЛ.

Больше подробностей о вылете 2DROTS из турнира – здесь.