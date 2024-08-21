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«Спартак» Кострома одолел «2DROTS» в кубковом матче

21 Августа 2024 • 21:31 Комментировать
Спартак Кострома
1:0
2DROTS

Во вторник «Амкал» прошёл «Велес» в кубковом 1/128 финала, а в среду играла ещё одна медиакоманд. «2DROTS» гостили у костромского «Спартака».

Станислав Манаев по центру протащил мяч вперёд и отдал пас в левую часть штрафной на Антона Терехова, который в одно касание стрельнул немного выше дальнего угла ворот.  Угловой на левом фланге заработали футболисты «2DROTS». После навеса Манаева мяч заметался по вратарской, и Игорь Леонтьев пробил практически по пустым воротам, но костромичей спас защитник, выбивший снаряд с ленточки. Пенальти в ворота «2DROTS» на 77-й минуте - с левого фланга последовал навес к дальней штанге, Данила Прошляков вёл борьбу с Ильей Рубцовым, и снаряд угодил в руку футболисту гостей. Уверенно Кирилл Чурсин пробил в правый нижний угол, а кипер отправился в противоположную сторону - 1:0. Кирилл Корольков мог снимать все вопросы - перехватил мяч на своей половине поля, по левому флангу на скорости прорвался вперёд, после чего вошёл в штрафную гостей и с близкого расстояния пробил в перекладину.

«Спартак» идет дальше.

Протокол игры  
Спартак Кострома1:02DROTS
(1:0) _Chursin K. S.77'  
Гайдаш МихаилБугриёв СергейЖилмостных ДенисКуликов Александр РомановичКиселёв ГеннадийДемьянов ВикторСадов ДмитрийЛарин Алексей IIФайзуллин ДэнисРубцов ИльяЕгурнев Александр
Запасные: Дряев АрсенТерехов ДенисЧурсин КириллСерасхов АлександрЧиканчи МаксимКорольков КириллСупранович Никита
Сычёв Дмитрий IIЕвтушенко СергейГудаев Денис (DE GUDAI)Логинов Вадим (LOGA)Семёнов ВладиславКлуцей Годфред ГаучоФролов МаксимМанаев Станислав (MANNA)Ослоновский ВладиславЛеонтьев ИгорьТерехов Антон
Запасные: Кузнецов Александр (КУЗЕН)Спирин АндрейПрошляков ДанилаКурзенёв АлексейБегларян АртурСкляр Эдамс ВалтерГазданов Артур
21 августа. Стадион "Stadion Urozhay".
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома 2DROTS

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