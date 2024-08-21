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Костромской «Спартак» и 2DROTS не забили друг другу в первом тайме

21 Августа 2024 • 20:23 Комментировать
Спартак Кострома
0:0
2DROTS
1 3.00 X 3.25 2 2.30
2-й тайм

Вечером среды проходит очный матч второго раунда Пути регионов Кубка России между костромским «Спартаком» и медийным клубом 2DROTS. По итогу первых 45 минут встречи коллективы счёт не открыли – 0:0.

Напомним, что «дроты» в предыдущем, первом раунде Пути регионов смогли обыграть с минимальным счётом «Строгино». Текстовую трансляцию проходящего матча среды проводит наш портал. Впереди нас ожидает вторая половина встречи.

Ранее во вторник другой медийный клуб Кубка России, «Амкал» выбил из Кубка России с уверенным счётом московский «Велес» - 2:0 и прошёл в третий раунд Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома 2DROTS

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