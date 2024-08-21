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Кубок России

14-летний вратарь «Кубани» стал самым молодым игроком в истории Кубка России официально

21 Августа 2024 • 18:35 Комментировать
Кубань
0:5
Кубань Холдинг
окончен

В среду в 1/128 финала Кубка России в Пути регионов краснодарская «Кубань» из Второй лиги играет против земляков из клуба «Кубань-Холдинг».

Краснодарский клуб выставил на игру юношей из клубной академии, а место в воротах «Кубани» занял 14-летний вратарь Роман Сафонов. Как сообщает пресс-служба Кубка России, Роман стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в истории турнира. 15 лет ему исполнится только в грядущем ноябре.

На данный момент идёт второй тайм, игроки «Кубани» ожидаемо проигрывают. Счёт на табло 0:3, разгромное преимущество «Кубань-Холдинга». 

«Кубань» на данный момент выступает во Второй лиге.

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