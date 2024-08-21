Аршавин прокомментировал победу «Амкала» в матче Кубка России

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Амкала» над «Велесом» в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России. Медийный клуб выиграл со счетом 2:0.
«Сегодня большая конкретика была у «Амкала». Возникло два классных момента, ребята их реализовали. В целом, мне кажется, «Амкал» в этой игре заслуженно побеждает и идет дальше», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит». В финальном матче прошлого розыгрыша турнира подопечные Сергея Семака одолели калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
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