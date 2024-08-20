Президент «Велеса»: «Проиграли «Амкалу» по делу»

Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал поражение своей команды в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России. На стадии «Велес» проиграл медийному клубу «Амкал» - 0:2.

«Проиграли по делу. Надо лучше работать, особенно тем, кто не попадает в основу. Всё-таки это шанс что-то доказать. Большое число фанатов и трансляцию на федеральном канале хотелось дополнить хорошей игрой и победой», - рассуждает Шиленков для «Чемпионата».

Больше подробностей об очередном успехе «Амкала» в турнире – здесь.

Ранее исход прокомментировал рулевой «Амкала» Виталий Панов. Медийный клуб на прошлой стадии турнира прошёл «Коломну» (8:1).