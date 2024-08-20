Тренер «Амкала» Панов: «В Кубке нам, наверное, больше нужно было победить»

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов высказался о новом успехе медийного клуба в Кубке России. Вечером вторника «Амкал» пробился дальше в Кубке России, обыграв уверенно «Велес» - 2:0.

«Желаем им успехов в первенстве, чтобы они решили свои задачи. А в Кубке нам, наверное, победа была нужнее. Понимаю, что у них была ротация, но я не готов обсуждать их команду», - приводит слова Панова телеканал «Матч ТВ».

Ранее в первом раунде Пути регионов медийный клуб со счётом 8:1 разгромил подмосковную «Коломну», клуб профессиональной Второй лиги Б.

Больше подробностей о прошедшем кубковом матче – здесь.