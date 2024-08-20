Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Тренер «Амкала» Панов: «В Кубке нам, наверное, больше нужно было победить»

20 Августа 2024 • 22:11 Комментировать
Велес Москва
0:2
Амкал

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов высказался о новом успехе медийного клуба в Кубке России. Вечером вторника «Амкал» пробился дальше в Кубке России, обыграв уверенно «Велес» - 2:0.

«Желаем им успехов в первенстве, чтобы они решили свои задачи. А в Кубке нам, наверное, победа была нужнее. Понимаю, что у них была ротация, но я не готов обсуждать их команду», - приводит слова Панова телеканал «Матч ТВ».

Ранее в первом раунде Пути регионов медийный клуб со счётом 8:1 разгромил подмосковную «Коломну», клуб профессиональной Второй лиги Б.

Больше подробностей о прошедшем кубковом матче – здесь.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Велес Амкал Виталий Панов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Августа
22:11
Тренер «Амкала» Панов: «В Кубке нам, наверное, больше нужно было победить»
21:28
«Амкал» прошёл в Кубке «Велес»
20:20
«Амкал» обыгрывает московский «Велес» после первого тайма
13:48
Ставка и прогноз на матч Велес — Амкал Кубка России — 20 августа 2024
19 Августа
17:02
Ставка и прогноз на матч Велес — Амкал Кубка России — 20 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне Известны сроки восстановления Глушенкова «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков «Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий Эти футболисты «Спартака» вышли помогать Воронежу: три худших игрока матча против «Факела» Угальде объяснил свою высокую результативность в «Спартаке» «Зенит» потерял Глушенкова перед матчем со «Спартаком»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Месси выдвинул требование вандалам С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
Машук-КМВ Машук-КМВ
0
2
Видео
Окончен
Спартак-Нальчик Спартак-Нальчик
Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь
0
1
Видео
Окончен
Строитель Каменск-Шахтинский Строитель Каменск-Шахтинский
Форте Форте
2
5
Видео
Окончен
Велес Москва Велес Москва
Амкал Амкал
0
2
Видео
21.08.24 в 13:00
Иртыш Омск Иртыш Омск
Челябинск Челябинск
Видео
21.08.24 в 15:00
Сибирь Сибирь
Темп Темп
Видео
21.08.24 в 15:00
Салют Салют
Спартак Тамбов Спартак Тамбов
Видео
21.08.24 в 15:00
Лада-Тольятти Лада-Тольятти
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Видео
21.08.24 в 16:00
Торпедо Миасс Торпедо Миасс
Носта Носта
Видео
21.08.24 в 16:00
Динамо СПб Динамо СПб
Композит Композит
Видео
21.08.24 в 16:00
Динамо Киров Динамо Киров
Сокол Казань Сокол Казань
Видео
21.08.24 в 16:00
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
ФК Иркутск ФК Иркутск
Видео
21.08.24 в 16:00
Астрахань Астрахань
Легион Махачкала Легион Махачкала
Видео
21.08.24 в 17:00
Ленинградец Ленинградец
Кристалл Кристалл
Видео
21.08.24 в 17:00
Кубань Кубань
Кубань Холдинг Кубань Холдинг
Видео
21.08.24 в 17:00
Тверь Тверь
Знамя Труда Знамя Труда
Видео
21.08.24 в 18:00
Рязань Рязань
Динамо Брянск Динамо Брянск
Видео
21.08.24 в 18:00
Металлург Липецк Металлург Липецк
Зенит Пенза Зенит Пенза
Видео
21.08.24 в 18:00
Чертаново Чертаново
Леон Сатурн Леон Сатурн
Видео
21.08.24 в 18:00
Волгарь Волгарь
Победа Хасавюрт Победа Хасавюрт
Видео
21.08.24 в 18:00
Космос Долгопрудный Космос Долгопрудный
Сахалин Сахалин
Видео
21.08.24 в 18:00
Торпедо Владимир Торпедо Владимир
Муром Муром
Видео
21.08.24 в 18:30
Луки-Энергия Луки-Энергия
Калуга Калуга
Видео
21.08.24 в 18:30
Авангард Курск Авангард Курск
Орёл Орёл
Видео
21.08.24 в 19:30
Спартак Кострома Спартак Кострома
2DROTS 2DROTS
3.10 3.25 2.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Августа
22:58 · Кубок России
Президент «Велеса»: «Проиграли «Амкалу» по делу»
22:11 · Кубок России
Тренер «Амкала» Панов: «В Кубке нам, наверное, больше нужно было победить»
21:28 · Кубок России
«Амкал» прошёл в Кубке «Велес»
20:20 · Кубок России
«Амкал» обыгрывает московский «Велес» после первого тайма
16 Августа
22:48 · Кубок России
​Булыкин: «В Кубке много встреч, которые не имеют критического значения»
21:49 · Кубок России
Газинский рассказал, кому «Краснодар» посвятил победу над «Ахматом»
03:28 · Кубок России
​Газинский: «Очень рад такому отношению болельщиков»
15 Августа
23:21 · Кубок России
Адиев: «Счёт был бы закономерен ничейный»
23:14 · Кубок России
Мусаев: «Мы поменяли схему, насытили, больше игроков отправляем вверх»
22:54 · Кубок России
Васютин: «Эмоции от дебюта за «Акрон» самые положительные»
22:21 · Кубок России
«Краснодар» повёл в матче с «Ахматом» после автогола
22:06 · Россия. Премьер-лига
Газинский впервые вышел на поле после возвращения в «Краснодар»
21:19 · Кубок России
«Краснодар» и «Ахмат» не открыли счёт в первом тайме кубкового матча
20:18 · Кубок России
Адиев: «Футбол, который мы демонстрировали со «Спартаком», берётся за основу»
20:11 · Кубок России
Мусаев: «В Премьер-лиге Кордоба много забивает, и вообще его отсутствие чувствуется»
20:00 · Кубок России
«Краснодар» - «Ахмат»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:0
19:41 · Кубок России
«Краснодар» и «Ахмат» назвали составы на кубковый матч
19:34 · Кубок России
«Акрон» уже ведёт в матче с «Факелом» после забитого пенальти
18:54 · Кубок России
«Факел» и «Акрон» забили по голу в первом тайме матча Кубка России
18:19 · Кубок России
«Факел» снова забил «Акрону», но ВАР отменил гол
18:18 · Кубок России
«Факел» забил первый гол на новом стадионе
18:15 · Кубок России
«Акрон» быстро отыгрался в матче с «Факелом»
18:11 · Кубок России
«Факел» очень быстро забил первый гол при Пятибратове
18:07 · Кубок России
Пятибратов: «Равнодушных не будет в нашей команде, мы будем такие страстные ребята»
18:00 · Кубок России
Тедеев: «С большим уважением к Пятибратову отношусь и давно с ним дружу»
Все новости