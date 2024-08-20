«Амкал» прошёл в Кубке «Велес»

Три недели назад «Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) в кубковом матче, а сегодня прошёл ещё один профессиональный коллектив, «Велес». На 31-й минуте игроки «Амкала» успешно провели атаку за счёт перевода на левую половину поля, где открылся Анатолий Катрич, тот в свою очередь выполнил хорошую передачу на ход Василию Маврину к ближнему углу штрафной площади, который подработал мяч и затем отлично пробил в дальний угол ворот - 0:1. Артур Рябокобыленко вошёл в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, кипер удачно кулаками отбил мяч на своего партнёра по команде.

На 57-й минуте Маврин перехватил мяч на правой половине поля «Велеса» за счёт высокого прессинга, далее мяч получил Рябокобыленко, Артур выполнил прострел в центр штрафной площади, Степан Костюков из-под опекуна в касание пробил по воротам, удар при этом особо не получился, но мяч полетел коварно по центру и пролетел между ног голкипера - 0:2. Ибрагим Умаров от левого угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот, вратарь в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. Ярослав Ивакин вошёл в штрафную площадь с правого фланга и пробил в ближний угол ворот, голкипер грамотно сыграл по позиции и отбил мяч на угловой.

«Амкал» в итоге прошёл и «Велес».