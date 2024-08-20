«Амкал» обыгрывает московский «Велес» после первого тайма

Вечером вторника медийный футбольный клуб «Амкал» продолжает свой поход в новом розыгрыше Кубка России по футболу. Противостоит коллективу соперник гораздо более серьёзный, нежели «Коломна» - столичный «Велес».

Однако по итогу первой половины игры «Амкал» обыгрывает своих оппонентов из профессионального футбола. Единственный гол тайма на 30-й минуте забил 69-й номер «Амкала» Василий Маврин.

Напомним, что следить за событиями тайма второго можно на нашем портале в формате поминутной текстовой трансляции.

Ранее в рамках первого раунда Пути регионов Кубка России «Амкал» разгромил «Коломну» - 8:1.