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«Амкал» обыгрывает московский «Велес» после первого тайма

20 Августа 2024 • 20:20 Комментировать
Велес Москва
0:2
Амкал
2-й тайм

Вечером вторника медийный футбольный клуб «Амкал» продолжает свой поход в новом розыгрыше Кубка России по футболу. Противостоит коллективу соперник гораздо более серьёзный, нежели «Коломна» - столичный «Велес».

Однако по итогу первой половины игры «Амкал» обыгрывает своих оппонентов из профессионального футбола. Единственный гол тайма на 30-й минуте забил 69-й номер «Амкала» Василий Маврин.

Напомним, что следить за событиями тайма второго можно на нашем портале в формате поминутной текстовой трансляции.

Ранее в рамках первого раунда Пути регионов Кубка России «Амкал» разгромил «Коломну» - 8:1.

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