​Булыкин: «В Кубке много встреч, которые не имеют критического значения»

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Булыкин пояснил, почему матчи Фонбет Кубка России утратили остроту и превратились в не очень интересное зрелище. После изменения формата Кубка России в Пути РПЛ после первого этапа в плей-офф выходят по три из четырёх команд из каждой группы.

В результате турнир очень напоминает обычный чемпионат, в котором поражение в том или ином матче, хоть и неприятно, не имеет фатальны последствий.

- Сейчас в Кубке много встреч, которые не имеют критического значения, и это очень отличает их. Поэтому в отличии от прошлых лет теперь большая концентрация у команд на матчи чемпионата, - цитирует слова игрока Vprognoze.ru.