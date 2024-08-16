Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Газинский рассказал, кому «Краснодар» посвятил победу над «Ахматом»

16 Августа 2024 • 21:49 Комментировать
Краснодар
1:0
Ахмат

Опытный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о победе «быков» вечером четверга над «Ахматом» в Кубке России. Игра завершилась минимальной викторией хозяев – 1:0.

Газинский рассказал, что посвящена эта победа президенту клуба Сергею Николаевичу Галицкому. За день до победы он отметил свой день рождения.

«Безусловно. Это главный человек в клубе, эта победа в том числе и для него», - говорит Газинский для телеканала «Матч ТВ».

К слову, выход на поле в матче с «Ахматом» стал для Газинского первым после возвращения в Краснодар. Ранее он играл за «Урал», который вылетел из РПЛ в прошлом сезоне.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Юрий Газинский ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Августа
21:49
Газинский рассказал, кому «Краснодар» посвятил победу над «Ахматом»
03:28
​Газинский: «Очень рад такому отношению болельщиков»
15 Августа
23:21
Адиев: «Счёт был бы закономерен ничейный»
23:14
Мусаев: «Мы поменяли схему, насытили, больше игроков отправляем вверх»
22:27
Гол Козлова не засчитали, помог Жиров: автогол принёс «Краснодару» победу над «Ахматом»
21:19
«Краснодар» и «Ахмат» не открыли счёт в первом тайме кубкового матча
20:18
Адиев: «Футбол, который мы демонстрировали со «Спартаком», берётся за основу»
20:11
Мусаев: «В Премьер-лиге Кордоба много забивает, и вообще его отсутствие чувствуется»
20:00
«Краснодар» - «Ахмат»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:0
19:41
«Краснодар» и «Ахмат» назвали составы на кубковый матч
12:51
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Ахмат Кубка России — 15 августа 2024
02:11
Краснодар - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
14 Августа
23:51
Прогноз на точный счёт матча Краснодар — Ахмат Кубка России — 15 августа 2024
15:51
Бесплатный прогноз и ставка на матч Краснодар — Ахмат Кубка России — 15 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Дзюба выбрал новый клуб Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
22:48 · Кубок России
​Булыкин: «В Кубке много встреч, которые не имеют критического значения»
21:49 · Кубок России
Газинский рассказал, кому «Краснодар» посвятил победу над «Ахматом»
03:28 · Кубок России
​Газинский: «Очень рад такому отношению болельщиков»
15 Августа
23:21 · Кубок России
Адиев: «Счёт был бы закономерен ничейный»
23:14 · Кубок России
Мусаев: «Мы поменяли схему, насытили, больше игроков отправляем вверх»
22:54 · Кубок России
Васютин: «Эмоции от дебюта за «Акрон» самые положительные»
22:21 · Кубок России
«Краснодар» повёл в матче с «Ахматом» после автогола
22:06 · Россия. Премьер-лига
Газинский впервые вышел на поле после возвращения в «Краснодар»
21:19 · Кубок России
«Краснодар» и «Ахмат» не открыли счёт в первом тайме кубкового матча
20:18 · Кубок России
Адиев: «Футбол, который мы демонстрировали со «Спартаком», берётся за основу»
20:11 · Кубок России
Мусаев: «В Премьер-лиге Кордоба много забивает, и вообще его отсутствие чувствуется»
20:00 · Кубок России
«Краснодар» - «Ахмат»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:0
19:41 · Кубок России
«Краснодар» и «Ахмат» назвали составы на кубковый матч
19:34 · Кубок России
«Акрон» уже ведёт в матче с «Факелом» после забитого пенальти
18:54 · Кубок России
«Факел» и «Акрон» забили по голу в первом тайме матча Кубка России
18:19 · Кубок России
«Факел» снова забил «Акрону», но ВАР отменил гол
18:18 · Кубок России
«Факел» забил первый гол на новом стадионе
18:15 · Кубок России
«Акрон» быстро отыгрался в матче с «Факелом»
18:11 · Кубок России
«Факел» очень быстро забил первый гол при Пятибратове
18:07 · Кубок России
Пятибратов: «Равнодушных не будет в нашей команде, мы будем такие страстные ребята»
18:00 · Кубок России
Тедеев: «С большим уважением к Пятибратову отношусь и давно с ним дружу»
17:30 · Кубок России
«Факел» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
17:30 · Кубок России
«Факел» - «Акрон»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:2
15:12 · Кубок России
Денис Попов: «На одного Дивеева рассчитывать опрометчиво» эксклюзив
14:49 · Кубок России
Станкович — о дебюте Гузиева: «Выйти на поле в составе «Спартака» — это мечта»
Все новости