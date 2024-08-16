Газинский рассказал, кому «Краснодар» посвятил победу над «Ахматом»

Опытный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о победе «быков» вечером четверга над «Ахматом» в Кубке России. Игра завершилась минимальной викторией хозяев – 1:0.

Газинский рассказал, что посвящена эта победа президенту клуба Сергею Николаевичу Галицкому. За день до победы он отметил свой день рождения.

«Безусловно. Это главный человек в клубе, эта победа в том числе и для него», - говорит Газинский для телеканала «Матч ТВ».

К слову, выход на поле в матче с «Ахматом» стал для Газинского первым после возвращения в Краснодар. Ранее он играл за «Урал», который вылетел из РПЛ в прошлом сезоне.